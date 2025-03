MN - Repice: "Io non ho mai capito cosa significa giocare bene. Per me giocare bene significa vincere le partite. Che sia Allegri o Fabregas, devono vincere"

La sfida al Napoli di domenica, la questione direttore sportivo, gli errori commessi in questa stagione e la permanenza in rossonero delle tre stelle di questo Milan. Di ciò e tanto altro ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il radiocronista Francesco Repice.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Per la panchina del futuro: meglio un risultatista come Massimiliano Allegri o un giochista come Cesc Fabregas?

"Guarda io non ho mai capito cosa significa giocare bene. Non l'ho ancora capita. Per me giocare bene significa vincere le partite, non significa altro. Quindi che sia Allegri o Fabregas non mi interessa, devono vincere le partite. Poi, come, non è un problema che ti riguarda. A parte che sono convinto che le partite le vincano i calciatori, non gli allenatori, ma questo è un altro discorso. Gli allenatori non vincono nulla. "Gli allenatori sono bravi a non fare danni" come dice sempre proprio Allegri".