MN - Repice: "Leao in panchina? Fonseca non è nuovo a decisioni forti. A Roma litigo con Dzeko e Florenzi"

Francesco Repice, voce di punta di "Tutto il calcio minuto per minuto" ha seguito ieri la sfida fra Milan e Napoli.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni in esclusiva a MilanNews.it.

Per Leao altra panchina, Fonseca l'ha motivata come scelta tecnica

"Fonseca non è nuovo a decisioni forti. A Roma litigo con Dzeko e Florenzi e al di là dei suoi modi da gentiluomo c'è una sostanza che gli fa prendere delle decisioni complicate, appoggiate dalla società come giusto che sia".