MN - Repice: "Se al Milan arrivasse un allenatore come dico io, Theo, Leao e Maignan rimangono al Milan e fanno i giocatori da Milan"

vedi letture

La sfida al Napoli di domenica, la questione direttore sportivo, gli errori commessi in questa stagione e la permanenza in rossonero delle tre stelle di questo Milan. Di ciò e tanto altro ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il radiocronista Francesco Repice.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Theo Hernandez, Maignan e Leao: cosa farebbe con loro?

"Se con un allenatore come dico io rimangono al Milan e fanno giocatori da Milan".