MN - Repice su Ibrahimovic: "Mi fa vivere le stesse sensazioni che avevo vissuto con Totti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco Repice, noto radiocronista per 'Tutto il calcio minuto per minuto' su Rai Radio 1, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Ibrahimovic: “Se lo farei giocare dall'inizio a Verona? Io personalmente sì. Ma anche che entri dalla panchina Zlatan è ugualmente fondamentale. Appena lui va in campo crea uno stato d’agitazione nelle difese avversarie, si è visto con la Lazio e si è visto contro la Fiorentina. Sono le stesse sensazioni che avevo vissuto con Francesco Totti negli ultimi anni di carriera. Psicologicamente induce gli avversari a commettere errori e i compagni ne approfittano”.