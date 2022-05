MN - Repice su Verona-Milan: "Il Milan, oltre alla corsa Scudetto, ha la possibilità di sfatare un tabù pesante"

MilanNews.it

Francesco Repice, noto radiocronista per 'Tutto il calcio minuto per minuto' su Rai Radio 1, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Verona-Milan: “Sarò lì a raccontarla, importante è che venga vissuta e goduta con serenità anche dagli spalti. E’ una partita da corsi e ricorsi storici, sono in tanti a parlare di “Fatal Verona” e anche a me vengono in mente tante cose. Gli occhi di Sacchi, Van Basten che abbandona il campo, il 1973. Il Milan, oltre alla corsa Scudetto, ha la possibilità di sfatare un tabù pesante nella sua storia”.