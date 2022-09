MN - Repice: "Vedere Leao in mezzo al campo è disarmante"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco Repica, giornalista e radiocronista Rai, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi sui margini di miglioramento di Rafael Leao: "Ha tutto per diventarci e lo ha ampiamente dimostrato. Il problema dell’Inter è stato quello di non aver avuto la forza di provare a contrastarlo. Vederlo in mezzo al campo è disarmante, sembra che affronti la Primavera per la naturalezza con cui prova certe giocate che spesso e volentieri riescono”