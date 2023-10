MN - Ricavi da sponsor e diritti audiovisivi: ecco quanto ha incassato il Milan

Il bilancio 2022-23 presenta anche una serie di specifiche relative agli incassi ottenuti dal club nel corso della passata stagione dalle sponsorizzazioni e dalla cessione dei diritti audiovisivi. Si noti come i valori delle sponsorizzazioni di Emirates e Puma siano relative ai vecchi contratti in essere, in qaunto i nuovi accordi, dal valore di 30 milioni annui ciascuno, siano entrati in vigore dal 1° luglio 2023 e, di conseguenza, avranno un impatto positivo nel bilancio 2023-24. Ecco i dati nel dettaglio che MilanNews.it ha potuto visionare nella relazione di bilancio:

SPONSORIZZAZIONI:

Nel dettaglio, i proventi principali delle sponsorizzazioni hanno avuto i seguenti importi:

16.2 milioni da parte di Emirates (sponsor ufficiale)

14.5 milioni da parte di Puma (sponsor tecnico)

49.3 milioni relativi alla vendita di pacchetti multi prodotto a partner commerciali, tra cui Banco BPM, Goat & Partners, HDR Global Trading, ISG, Sorare, Tianyu Tech e We Fox Italy.

644 mila euro per licenza d’uso delle diciture “Fornitore ufficiale”, “Partner Ufficiale” e “Sponsor Istituzionale”.

INCASSI DAI DIRITTI AUDIOVISIVI

I Proventi da cessione diritti audiovisivi, pari a 174.907 migliaia di Euro (133.075 migliaia di Euro

nell’esercizio 2021/2022):

per 87.024 migliaia di Euro (88.729 migliaia di Euro nell’esercizio 2021/2022), derivano dalla licenza in forma centralizzata dei diritti audiovisivi della stagione 2022/2023 dei diversi pacchetti assegnati ai broadcasters, tra cui in particolare Sky Italia S.r.l., RAI, IMG Media e Perform Investment Ltd (Dazn). La variazione negativa è correlata principalmente al peggior piazzamento ottenuto nel campionato di Serie A;

per 87.882 migliaia di Euro (44.272 migliaia di Euro nell’esercizio 2021/2022), si riferiscono all’importo corrisposto alla Capogruppo per effetto della negoziazione e dello sfruttamento dei diritti televisivi e radiofonici per la partecipazione alla competizione Uefa Champions League – edizione 2022/2023.