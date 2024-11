MN - Ricci (Gazzetta): "Questo Bellingham rappresenta le difficoltà attuali del Real Madrid"

vedi letture

Tempo di un grande classico del calcio europeo che andrà in scena dopo un'assenza di 14 anni: che Real Madrid-Milan sarà? Ne abbiamo parlato con Filippo Maria Ricci, corrispondente dalla Spagna per "La Gazzetta dello Sport". Ecco le sue impressioni su questa sfida e sul momento attuale dei rivali dei rossoneri. In esclusiva per MilanNews.it

Hai parlato di punti deboli del Real Madrid, nello specifico quali?

"È una squadra che ha poco equilibrio. Ci sono grandissimi attaccanti che difendono poco e una difesa che è gravemente indebolita dall'infortunio di Carvajal. Al suo posto gioca Lucas Vazquez ma non è la stessa cosa. Per cui Ancelotti ha cambiato il sistema, anche considerando l'assenza di Rodrygo, spostando Bellingham a destra e varando questo 4-4-2 in cui l'inglese rappresenta le difficoltà del Real".

In che modo?

"I numeri sono eloquenti: l'anno scorso di questi tempi era già a quota 13 reti, ora a zero. Perché gioca in maniera molto diversa. L'arrivo di Mbappé e l'addio di Kroos lo hanno portato a cambiare posizione e ora Ancelotti gli chiede di correre anziché far gol. E l'inglese non mi sembra felicissimo della situazione".