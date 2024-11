MN - Ricci (Gazzetta): "Real favorito ma c'è un duello in campo che è in favore dei rossoneri"

Tempo di un grande classico del calcio europeo che andrà in scena dopo un'assenza di 14 anni: che Real Madrid-Milan sarà? Ne abbiamo parlato con Filippo Maria Ricci, corrispondente dalla Spagna per "La Gazzetta dello Sport". Ecco le sue impressioni su questa sfida e sul momento attuale dei rivali dei rossoneri. In esclusiva per MilanNews.it

Real Madrid-Milan esercita sempre un grande fascino. Sulla carta il pronostico sembra nettamente in favore dei blancos

"Quel che arriva a Madrid non è il miglior Milan possibile per cui il Real in casa resta sempre superfavorito. Sicuramente la squadra di Ancelotti ha dei difetti e il Milan può anche provare ad approfittarne. Detto questo la Champions si decide nelle prossime partite, con i rossoneri che troveranno avversari più abbordabili".

Quale può essere la chiave per Fonseca al "Bernabeu"?

"Io credo che il duello Leao-Vazquez sia uno dei pochi a favore del Milan. Pare che il portoghese giocherà e se sta bene e ha voglia, assieme a Theo su quella fascia può essere la chiave per il Milan, considerando che dall'altra parte oltre a Vazquez c'è un Bellingham che non ha tutta questa voglia di correre all'indietro".