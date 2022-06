MN - Ricci: "L'accostamento Asensio-Milan non mi sorprende"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Il corrispondente da Madrid per la Gazzetta dello Sport Filippo Maria Ricci è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. In particolare, il collega della rosea, ha parlato dell'affare tra Milan e Real per Asensio e se questo lo avesse sorpreso: "“No, è una scelta giusta e mirata sotto tanti punti di vista. Asensio ha il contratto in scadenza da un anno e il Real è molto rigido in materia di rinnovi e di mercato. Lo abbiamo visto con Sergio Ramos e Marcelo a cui non è stata fatta nessuna proposta particolare. Se gli è stato offerto di rinnovare alle stesse condizioni è giusto che il calciatore ci pensi anche perché non mi sembra che ci sia grande paura di perderlo in casa merengues”