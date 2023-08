MN - Riccio: "Fa troppi pochi gol per le sue caratteristiche: deve portarne di più"

Gigi Riccio, ex vice di Gattuso al Milan che ha seguito anche al Valencia, nella scorsa stagione ha avuto modo di osservare da vicino le prestazioni di Yunus Musah, prossimo centrocampista del Milan. Queste le parole sul feeling con il gol del centrocampista americano: "Deve aumentare il numero di gol che porta. Ne fa troppo pochi per le sue caratteristiche. Ha un gran tiro dal limite. Si fa valere sotto l’aspetto della balistica, ma anche qui deve crescere. Deve portare qualche gol in più".