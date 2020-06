MN - Rigore di Ronaldo: c'è stata la deviazione di Donnarumma sul palo

Il dubbio c'è stato fin dai primi istanti, ma la certezze l'abbiamo avuta soltanto pochi minuti fa. Gigio Donnarumma, in occasione del rigore calciato da Cristiano Ronaldo, ha toccato il pallone dandogli quella deviazione decisiva che ha mandato la sfera ad impattare contro il palo per poi uscire dallo specchio della porta. Dunque, Gigio mette anche lo scalpo di CR7 nella sua personalissima collezione e con questo dettaglio che vi possiamo svelare, va anche rivalutata - agli occhi di tutti - la prova del portiere milanista che si è presentato in grande forma alla ripresa del calcio giocato.