MN - Risanamento dei conti e rientro nei parametri Uefa: due fattori imprescindibili per Elliott

Un taglio col passato e una strada non facile da accettare. Il fondo Elliott ha deciso di intraprendere un nuovo corso, fatto di giovani e di investimenti mirati. Una differenza di vedute che è stata decisiva per gli addii di Leonardo e Gattuso, ma che è dettata anche dal fatto che in materia di Fair Play Finanziario, il Milan dovrà attuare una politica di ridimensionamento dei costi e di risanamento dei bilanci per rientrare nei parametri previsti dell'Uefa.