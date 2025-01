MN - Rispetto ai rumors emersi, Conceiçao non è in discussione per il Milan

Nel corso della mattinata di oggi sono uscite fuori diverse notizie importanti in merito al futuro di Sergio Conceiçao. A detta di alcuni l'allenatore portoghese si sarebbe addirittura potuto giocare il posto sulla panchina del Milan in occasione del derby di domenica contro l'Inter.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, invece, non c'è alcuna possibilità che questa cosa accada. Conceiçao non è assolutamente in discussione, e fino alla fine della stagione il Milan continuerà con l'ex Porto in panchina con l'obiettivo di raggiungere gli obiettivi per i quali è ancora in corsa, quali Champions League, Coppa Italia e quarto posto in classifica in campionato.