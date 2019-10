MN - Roj: "Il prato del vecchio San Siro verrà trasformato in un parco pubblico"

Massimo Roj, Fondatore di Progetto CMR e Co-fondatore di Sportium, ha raccontato a MilanNews.it cosa succederà al prato di San Siro in caso di accoglimento del progetto del nuovo stadio: “Il progetto che abbiamo presentato prevede inevitabilmente la demolizione del San Siro, ma c’è stato un punto fermo e imprescindibile che ha trovato d’accordo me, David e tutti gli altri partners di Sportium fin da quando abbiamo iniziato a tracciare le prime linee di quello che poi sarebbe diventato il concept che avete visto tutti alla presentazione dello scorso giovedì mattina: preservare la memoria storica di un luogo che ha definito non solo la storia del calcio ma l’identità di un’intera città. Così abbiamo deciso di mantenere il prato dell’attuale stadio, trasformandolo in un grande parco accessibile a tutti. Perché lo sport deve essere questo: un volano di inclusione, di crescita, in totale assenza di barriere e ostacoli, un’esperienza di divertimento e intrattenimento per tutti!”.