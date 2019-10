MN - Roj: "Lo stadio sembrerà sempre dinamico, la visuale sarà enormemente migliorata"

Massimo Roj, Fondatore di Progetto CMR e Co-fondatore di Sportium, intervistato in esclusiva da MilanNews.it ha svelato i punti salienti del progetto per il nuovo stadio di Milano: “Sarà un modo completamente nuovo e immersivo di vivere lo stadio che inizia già da fuori l'impianto: uscito dalla metropolitana, il tifoso si troverà davanti ad una collina verde e dietro si staglierà lo stadio con i colori della squadra che gioca in casa, in un riverbero di riflessi e luci emozionante. Un’emozione che verrà ulteriormente amplificata dagli oltre 16.000 pannelli che riportano i volti dei tifosi e che saranno installati sulle facciate dello stadio, costruendo un legame ancora più forte con il cuore pulsante della struttura, ossia i supporters delle due squadre. Questo particolare gioco delle facciate che si animano con i riflessi di luce dei pannelli con 8 volti dei tifosi che vibrano al vento animerà di vita propria lo stadio, che sembrerà sempre dinamico anche quando non è in uso, come un organismo vivente.

Entrando nello stadio, le persone saranno accolte da una serie di arcate che ricordano la Galleria e i portici di piazza Duomo e su cui si affacciano le attività commerciali e i due negozi ufficiali di Inter e Milan.

Gli spalti manterranno la struttura “verticale” del San Siro ma la visibilità sarà enormemente migliorata: le sedute sono state studiate per ottimizzare la vista da ogni angolo dello stadio, permettendo allo stesso tempo ai tifosi di stare ancora più vicino alle loro squadre creando un effetto “muro di tifo” impressionante. Anche le sedute business saranno disposte in maniera diversa rispetto all’attuale stadio, venendo distribuite lungo tutti i lati, avendo così grande visibilità e offrendo un’esperienza ancora più “totalizzante””.