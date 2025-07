MN - Roma: "Theo era attaccato al Milan. Meritava di restare, su di lui troppe critiche"

Ha vissuto l'era berlusconiana e quella di RedBird, portiere e preparatore dei portieri. Flavio Roma è fra le persone che ha visto la grande trasformazione del Milan negli anni. Di seguito un estratto delle sue parole per MilanNews.it.

Del "tuo" Milan, in molti sono andati via. Sono passati solo 3 anni

"Un ricambio ci dev'essere ed è normale. Certo quando vedo la partenza di Theo per un mancato rinnovo mi dispiace. E trovo anche eccessive le critiche".

Pensi che si poteva fare di più per trattenere il francese?

"Se si è fatto un calcolo per questioni di cassa non posso saperlo, sono cose interne. Dal punto di vista tecnico meritava di rimanere. Cosa non da poco, Theo era molto attaccato al Milan".

E molto attaccato anche a Paolo Maldini. Anche questo può avere influito

"Sì, il rapporto con Paolo è ottimo ed è possibile che il suo addio abbia influito e abbia fatto perdere a Theo gli stimoli".

Sei stato prima che allenatore dei portieri, un portiere del Milan. Che ricordi hai di quell'esperienza?

"Mi sono trovato benissimo. Non giocavo mai, del resto ero terzo portiere e sfortuna vuole che in quegli anni non potevo nemmeno andare in panchina. Ma ricordo un gruppo eccezionale e non solo professionalmente. Certo, la cosa che mi faceva impressione era vedere come tanti campioni, che avevano vinto di tutto e di più, avevano ancora la fame dei ragazzini. Nessuno si sedeva sugli allori, tutti puntavano all'obiettivo".