MN - Rossi: "Il Milan sta andando bene, è merito del grande lavoro di Pioli"

Delio Rossi, ex allenatore anche della Salernitana, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it analizzando il momento vissuto dal Milan: “Sta andando oltre le sue possibilità giocando alla pari con formazioni che probabilmente potrebbero avere un organico superiore come Inter, Napoli e Juventus. Direi che il bilancio va letto in chiave molto positiva e grande merito lo ha Stefano Pioli”.