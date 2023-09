MN - Sabadini: "Difficile che Giroud regga una stagione da solo. Jovic? Avrei preferito Arnautovic"

vedi letture

Giroud può reggere tutta la stagione da solo, su tre competizioni? Ne ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni l'ex calciatore rossonero Giuseppe Sabadini.

“Mi sembra difficile. Ogni volta che va in nazionale, così come Theo, torna acciaccato. Jovic? Vedremo come si integrerà, ma non mi sembra un ottimo sostituto. Avrei preferito Aranautovic”.