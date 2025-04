MN - Sala: "Devo dire la verità: era una considerazione che vedendo gli uomini in rosa avevo già e sicuramente avrei virato prima sulla difesa a tre"

Quattro partite col 3-4-3, tre vittorie e una sconfitta. Un solo gol subito. Una finale di Coppa Italia raggiunta e un po' di serenità per questo finale di stagione. Ne abbiamo parlato con Luigi Sala, che da titolare nel 3-4-3 di Zaccheroni vinse proprio uno scudetto col Milan nella stagione 1998/99.

Si riporta di seguito un estratto delle sue parole n esclusiva per MilanNews.it.

Luigi Sala, alla fine sembra che il Milan abbia trovato il suo modulo ideale

"Devo dire la verità, era una considerazione che vedendo gli uomini in rosa avevo già e sicuramente avrei virato prima sulla difesa a tre, per liberare Theo Hernandez dagli impegni difensivi e farlo spingere con serenità. Anche Leao è più libero di lavorare in fase offensiva. Dietro hai tre giocatori che possono gestire benissimo la fase difensiva e si possono aiutare maggiormente con le coperture e le marcature. Questo è il modulo giusto, che può dare una mano alla squadra in questo finale di stagione".