MN - Sala sullo stadio: "Ci vuole un impianto moderno, la volontà di andare avanti c'è"

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è intervenuto a margine dell'evento Wembrace Sport organizzato all'Allianz Cloud di Milano da Bebe Vio, commentando la vicenda legata alle trattative con Milan e Inter per lo stadio: “La volontà di andare avanti c'è ovviamente bisogna rendere compatibili gli interessi di tutti nella collettività, stiamo cercando su una soluzione che possa essere compatibile. Considero l'incontro di oggi un passo avanti, ci rivedremo penso già in settimana. Confermo che noi abbiamo interesse ad andare avanti, perché capisco le ragioni delle squadre. Per competere a livello internazionale ci vuole un impianto moderno e questo me l’hanno spiegato ampiamente in questi anni. Devo far capire le nostre ragioni. Bisogna sostenere un progetto accettabile dal punto di vista della sostenibilità. Ma credo che se da entrambi i lati ci saranno passi in avanti si possa arrivare ad una conclusione”