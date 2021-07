MN - Santi: "Theo merita una prova nella Nazionale francese"

Santi Aouna, giornalista per la testata francese FootMercato, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it dopo l'arrivo ufficiale al Milan dei connazionali Olivier Giroud e quello (in via di conferma) di Fodé Ballo-Touré. Queste, inoltre, sono state le sue parole su una possibile convocazione di Theo Hernandez con la Francia: "Non so se Theo verrà convocato, ma viste le prestazioni nel suo club, merita di essere messo alla prova nella squadra francese".