MN - Sassuolo-Milan, ingresso in campo delle squadre: fischi per i neroverdi, boato per il Milan

Nonostante si giochi al Mapei Stadium, e di conseguenza ci si potesse aspettare un clima amichevole per la squadra che gioca in casa e viceversa, oggi invece lo stadio del Sassuolo è completamente a tinte rossonere, ci raccontano i nostri inviati a Reggio Emilia. All'ingresso in campo delle due squadre ci sono stati fischi per i neroverdi, mentre gli uomini di mister Pioli sono stati accolti da un boato e diversi cori di incitamento.