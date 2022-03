MN - Saudati: "Il Milan ha tutto per giocarsela fino in fondo per lo Scudetto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Saudati, ex attaccante rossonero, si è espresso così in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it sulla possibilità che il Milan vinca lo Scudetto: "Difficile dire se sia favorito oppure no, sicuramente ha tutto per giocarsela fino alla fine con Napoli e Inter. Compreso il primo posto meritato". Ha poi aggiunto sulla vittoria di due settimane fa contro il Napoli: "Non mi aspettavo il risultato pieno al Maradona e credo che vincere contro gli azzurri abbia dato al Milan una consapevolezza incredibile del potenziale che ha a disposizione. Dopo quella partita la squadra ha qualcosa in più a livello mentale”.