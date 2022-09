MN - Saudati su De Ketelaere: "Deve rimanere spensierato, gli va dato tempo"

MilanNews.it

Intervistato da Milannews.it, l'ex attaccante rossonero Luca Saudati ha parlato così di Charles De Ketelaere: "Che consiglio mi sento di dargli? Di isolarsi dalle voci. Giocare a San Siro non è semplice, soprattutto per chi è molto giovane. Deve rimanere spensierato, divertirsi e far vedere quello di cui è capace. A Marassi non ha fatto una buona partita ma gli va dato tempo".

