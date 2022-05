MN - Scaramuzzino (Rai): "Di Botman si parla molto bene, tra Milan e Lille c'è un fil rouge"

MilanNews.it

Giovanni Scaramuzzino, giornalista e radiocronista della RAI, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi anche su Sven Botman, che al 99% dovrebbe vestire la maglia rossonera nella prossima stagione: "Pioli ha avuto l’intuizione di giocarsi la carta Kalulu al centro nel momento in cui Kjaer si è infortunato. In questo senso il Milan si è coperto molto bene. Non conosco direttamente Botman, ho avuto modo di guardare qualche spezzone di partita e leggere qualcosa su di lui. Se ne parla molto bene, ormai tra Milan e Lille c’è una sorta di fil rouge aperto. Questa conoscenza e fiducia non fa male”.