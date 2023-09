MN - Scaroni: "L’ipotesi San Siro è più lontana, ma non è ancora morta. Noi però andiamo avanti come dei treni su San Donato"

vedi letture

Paolo Scaroni, presidente del Milan, intervenuto oggi alla presentazione della proposta di Variazione Urbanistica per il nuovo stadio rossonero a San Donato Milanese, è tornato a parlare anche dell'ipotesi San Siro. Ecco le sue parole: "Non siamo qui a dire 'addio e grazie’. L’ipotesi San Siro è più lontana ma non è ancora morta. Avere un nuovo stadio nell'area di San Siro e lasciare in piedi anche l'attuale impianto è inaccettabile, lo dice anche il sindaco Sala.

La posizione della sovrintendente è scomoda, anticipa che considera il secondo anello di valore architettonico e quindi non si può demolire. Questa decisione ha lasciato interdetti noi, l’Inter e anche il sindaco, quindi sta a lui vedere se riesce a rimuovere questo vincolo. Se ci dovesse riuscire si potrebbe aprire uno scenario per cui il progetto che ora è malaticcio, tornerebbe sano. Noi però andiamo avanti come dei treni sull'ipotesi San Donato, un progetto su cui abbiamo lavorato molto, con impiego di energie ed economico".