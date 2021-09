MN - Scaroni: "Non è bello essere sconfitti ma la prova del Milan di ieri mi rende ottimista"

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, è intervenuto sul palco dell'evento ‘Restore the music Milan’ e ovviamente ha parlato della partita di ieri che ha visto i rossoneri perdere contro l’Atletico Madrid anche a causa di episodi arbitrali molto discutibili. Scaroni ha dichiarato: “La mia conclusione è che non è bello essere sconfitti, non ci piace proprio per niente. Però stamattina pensavo che come squadra abbiamo dato una prova tale di carattere, di coraggio e di determinazione che mi rende ottimista per il futuro, perché la vita è fatta di tante vittorie e anche di qualche sconfitta. Quando c’è qualche sconfitta bisogna riprendere coraggio e riprendere a combattere. Questa è la mia conclusione”.