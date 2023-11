MN - Scaroni: "Stasera è importante, dobbiamo andare avanti in Champions"

E' in programma tra poco il pranzo UEFA tra le dirigenze di Milan e Borussia Dortmund in un noto ristorante nel centro di Milano. Qualche minuto, è già arrivato Paolo Scaroni, presidente del club di via Aldo Rossi, che ha rilasciato questa breve battuta ai microfoni di Milannews.it in vista della sfida di questa sera a San Siro: "Sono in ansia. E' importante. Dobbiamo andare avanti in Champions League".

Queste le probabili formazioni delle due squadre:

MILAN: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud.

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Ozcan; Reus, Brandt, Gittens; Fullkrug.