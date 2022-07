MN - Scoggins: "Tanganga è molto forte, in Italia potrebbe migliorare"

MilanNews.it

Dean Scoggins, giornalista del The Sun, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it parlando anche di Japhet Tanganga: "Japhet è un difensore molto forte. Fisicamente è un vero atleta, molto veloce. Tra i suoi punti di forza c’è la caparbietà di giocare d’anticipo sull’attaccante avversario. Grazie alla sua potenza ha spesso la meglio sui difensori avversari quando va in avanti. Però a volte ha questa tendenza di effettuare dei tackle in scivolata invece di rimanere in piedi. Sta crescendo sotto questo punto di vista e in Italia potrebbe anche migliorare in fase di possesso quando ha la palla. Il suo problema semmai sono i tanti infortuni".