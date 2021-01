MN - Scontro Ibra-Lukaku: componente dello staff di Conte tra i più scatenati contro giocatori del Milan

La gazzarra tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku ha poi nascosto il sottobosco di parole e gesti che c’è stato come contorno. Tra i più scatenati, subito dopo il fischio finale del primo tempo, c’è stato il preparatore dei portieri dell’Inter Adriano Bonaiuti, che ha preso di mira non solo Ibrahimovic, ma anche Rafael Leao e Alessio Romagnoli con diverse espressioni poco oxfordiane. Cose di campo, certo, non si fa la morale, ma nessuno ha l'aureola in testa.