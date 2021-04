La nascita della Superleague ha stravolto il mondo del calcio ed è l'argomento più citato nelle ultime ore. Per fare chiarezza sull'argomento e per capire il coinvolgimento del Milan in questo progetto, il direttore di Milannews.it Antonio Vitiello sarà in diretta sulla pagina Instagram di Milannews.it. (CLICCA QUI PER CONNETTERTI).