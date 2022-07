MN - Semplici: "Origi al Milan può trovare continuità ed esprimere i suoi valori"

MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

Leonardo Semplici, allenatore, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it parlando anche di Divock Origi, il primo colpo in entrata messo a segno per il reparto avanzato da parte dei rossoneri: “Può trovare quella continuità che non ha trovato al Liverpool. In questo senso avrà modo di esprimere i suoi valori che si sono intravisti in alcune partite. È un buon acquisto”.