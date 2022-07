MN - Semplici: "Pioli è stato l'artefice principale dello Scudetto del Milan"

MilanNews.it

Leonardo Semplici, allenatore, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi anche sul lavoro svolto dalla dirigenza rossonera e da Stefano PiolI: “La conferma di Paolo Maldini e Ricky Massara è una garanzia per come hanno saputo operare. Il Milan, intanto, ripartirà da un allenatore come Stefano Pioli che è stato l’artefice principale del capolavoro Scudetto. Nessuno, tra gli addetti ai lavori, avrebbe scommesso un euro sui rossoneri. In questo senso mi aspetto un mercato di miglioramento, arricchimento dove ci si focalizzerà su calciatori di grande prospettiva per impreziosire una rosa fresca di Scudetto”.