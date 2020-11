MN - Serafini: "Come rendimento il trio Bennacer, Kessie e Calhanoglu è il più forte del campionato"

Luca Serafini, intervistato in esclusiva da MilanNews.it (qui l'articolo completo), ha parlato del centrocampo dei rossoneri in relazione a quello delle altre big di Serie A: "Mi hanno riferito che diversi colleghi si sono espressi dicendo che Kessie, Bennacer e Calhanoglu costituiscono uno dei centrocampi più forti d’Europa. Io sono d’accordo, come rendimento, continuità e come mix è tra i più forti d’Italia. A me piace molto anche quello della Lazio con Milinkovic, Luis Alberto e Leiva. Anche quello dell’Inter è molto forte con Sensi, Barella e Vidal, ma come continuità, rendimento e forza intrinseca dei tre sicuramente il trio formato da Bennacer, Kessie e Calhanoglu è il più forte del campionato".