MN - Serafini: "Hauge dimostra la grande metodicità con cui si allenano i nordici"

Luca Serafini, intervistato in esclusiva da MilanNews.it (qui l'articolo completo), si è concentrato su Jens-Petter Hauge, autore del terzo gol in Napoli-Milan: “Mi è piaciuto molto e mi piacciono molto le referenze su di lui. Se ti dicessi che lo conosco come giocatore direi una bugia. Però so per certo che il Milan lo ha seguito per parecchio tempo prima della partita di San Siro contro il Bodo/Glimt. Hauge dimostra la grande metodicità e la grande professionalità con cui si allenano i nordici. Hanno meno problemi di ambientamento, sono più abituati ad entrare in una realtà che non conoscono senza avere particolari problemi. Poi Hauge è uno che ha giocato 60 minuti con la maglia del Milan e ha già fatto due gol”.