MN - Serena su Adli: "L'anno scorso l'ho seguito e non mi capacito di come sia stato sempre relegato in terza fila"

© foto di www.imagephotoagency.it

Aldo Serena, ex calciatore di Milan e Inter e della Nazionale Italiana, oltre che noto commentatore tv, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'intervista completa) su Adli: "Un altro mistero, di fatto non mai giocato. L'anno scorso l'ho seguito e avevo intravisto le sue capacità tecniche come innescare gli attaccanti con passaggi filtranti. Non mi capacito di come sia stato sempre relegato in terza fila"