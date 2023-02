MN - Serena su Skriniar: "Come Donnarumma: se un giocatore ha avuto e dato tanto a un club..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Aldo Serena, ex calciatore di Milan e Inter e della Nazionale Italiana, oltre che noto commentatore tv, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'intervista completa) sulla situazione Skriniar: "Sono situazioni che nel calcio moderno sono frequenti, anche il Milan ha avuto Donnarumma qualche anno fa. Serve buonsenso e senso della misura. Situazioni che vanno affrontate con delicatezza e riconoscenza: non è che un giocatore debba rifiutare occasioni uniche per la propria carriera ma vanno anche concordate con la società. Se un giocatore ha avuto e dato tanto a un club, come Skriniar e Donnarumma, un accordo anche rinunciando a qualcosa per poter mettere nelle condizioni la società cedente - Inter e Milan in questi casi - di avere un ritorno, mi sembra la cosa più giusta da fare"

Le sue prestazioni ne risentiranno?

"Si gioca Inter-Milan, un derby, e si gioca in casa dell'Inter: difficile che ci siano contestazioni o situazioni particolari. Più che altro è ciò che potrà vivere lui. Non metto in dubbio il suo impegno massimale ma la cosa pericolosa è il farsi condizionare da situazioni esterne o da tensioni forti: il giocatore vorrebbe dar tutto ma dà il 50% perché è condizionato da tutte le situazioni"