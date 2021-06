MN - Serie A, l'Assemblea vota a favore dello "spezzatino" ma poi la decisione viene revocata. Si rivoterà settimana prossima

L'Assemblea della Lega Serie A si è riunita oggi a Milano per votare la proposta di dividere ogni giornata di campionato in dieci partite in dieci orari diversi: le società hanno votato a favore (13 voti) dello "spezzatino", ma questa decisione è stata poi revocata. L'Assemblea di aggionerà settimana prossima con una nuova riunione per rivotare.