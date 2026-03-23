MN - Sheva crede in Gattuso: "Per me ce la fa: sarà carico al 100%"

MN - Sheva crede in Gattuso: "Per me ce la fa: sarà carico al 100%"MilanNews.it
© foto di Federico Serra
Oggi alle 20:30News
di Francesco Finulli

Andriy Shevchenko, leggenda del Milan, si è così espresso al City Padel di Milano di Demetrio Albertini a margine della tappa italiana del Legends Trophy, circuito internazionale di padel che riunisce alcune delle più grandi leggende del calcio mondiale. Di seguito si riporta un estratto delle dichiarazioni del campione ucraino, raccolte dall'inviato di MilanNews.it.

Gattuso è carico?

"Sarà carico al 100%, bisogna trattenerlo affinché non carichi troppo i giocatori. Avendo così poco tempo, lui può solo lavorare sulla testa dei giocatori. Per me ce la fa l'Italia. Per l'Ucraina sarebbe un sogno arrivare ai Mondiali: la nostra gente sta aspettando questo regalo".