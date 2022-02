MN - Silva: "Conosco bene Giampaolo, darà filo da torcere al Milan"

Massimo Silva, ex allenatore, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi anche su Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria che sarà la prossima avversaria in campionato del Milan: “Conosco bene Marco (i due hanno allenato fianco a fianco ad Ascoli, in Serie B e Serie A quando Giampaolo non era ancora in possesso del patentino di primo livello, ndr). Non credo che sarà emozionato, preparerà la partita con i suoi principi e con il grande lavoro settimanale. Mi è dispiaciuto molto per il suo esonero, una grande squadra per Marco sarebbe stato il coronamento di un bellissimo cammino. Darà filo da torcere al Milan".