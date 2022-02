MN - Silvestre: "Il Milan è fortissimo, ma non deve sottovalutare la Samp"

Matias Silvestre, difensore doppio ex della sfida di domenica a pranzo, ha detto la sua su Milan-Samp in esclusiva a MilanNews.it:

Domenica 13 febbraio, Milan-Sampdoria a San Siro…

“Bella gara, conosco bene mister Giampaolo e sono certo che con il suo modo di fare calcio non darà nulla per scontato”.

Può rilanciarsi la Sampdoria?

“Sì, ha tutto per rilanciarsi in classifica. Una classifica, tra l’altro, che non merita. Il Milan è fortissimo ma non deve sottovalutare la Samp”.