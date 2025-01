MN - Smoje: "Milan, occhio a Baturina. Ma per il mercato consiglio un nome seguito dall'Inter"

Il Milan si gioca l'accesso agli ottavi di finale di Champions in Croazia. Dinamo Zagabria che si è affidata da un mese a Fabio Cannavaro e che ha ancora delle carte da giocarsi per andare ai playoff. Che partita sarà? Ne abbiamo parlato con una vecchia conoscenza rossonera, nonché doppio ex come Dario Smoje. Oggi 46enne, l'ex difensore ha vestito la maglia del Milan nella stagione 1997/98. Oltre a dirci la sua sulla partita del "Maksmir" ci racconta quello che è il suo legame col Diavolo e il suo percorso professionale, appese le scarpette al chiodo. In esclusiva per MilanNews.it. (QUI L'INTERVISTA INTEGRALE)

Intanto c'è una partita decisiva di Champions che incombe: contro la Dinamo, altra tua ex squadra. Cosa ti aspetti?

"Il Milan dovrebbe vincere perché è certamente più forte. Ma anche perché alla Dinamo mancano giocatori importanti come Sucic, Misic e Petkovic e non ha sostituti all'altezza. La Dinamo anche in campionato sta faticando ed è strano dato che in patria di solito domina".

A chi deve stare attento il Milan?

"Baturina può inventare qualcosa, gioca tra le linee e ha dei buoni numeri. Ma per il resto questa Dinamo non può far paura, se il Milan resta sul pezzo. Non mi aspetto una vittoria facile dei rossoneri, perché a Zagabria col sostegno del pubblico non lo è mai, ma sicuramente mi aspetto un Milan vincente".

Consiglieresti Baturina al Milan?

"Direi di no, Reijnders è più forte. Semmai dico Sucic, giocatore interessante che somiglia a Brozovic".

Sembra molto vicino all'Inter

"Magari se il Milan alza la posta, chissà. È davvero un prospetto interessante".