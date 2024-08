MN - Sordo sul Milan: "Squadra rinforzata, ma non è ancora all'altezza dell'Inter"

Gianluca Sordo, ex giocatore rossonero, ha commentato così il precampionato del Milan ai microfoni di Milannews.it:

Il Milan ha lasciato fin qui buone impressioni nel precampionato...

"Aspettiamo, non possiamo giudicare più di tanto a oggi perché il Milan dovrà ancora fare qualcosa in più a livello di rosa. Certamente la squadra si è rinforzata per colmare il gap che c'è con l'Inter, anche se non credo che sia ancora all'altezza dei nerazzurri".

Le aspettative sono alte, i tifosi al termine della passata stagione hanno manifestato malcontento

"Non è facile perché è una piazza giustamente esigente, un club che ha fatto la storia del calcio. Nella maniera giusta è legittimo contestare, perché il Milan deve sempre dare qualcosa di più".