MN - Sorrentino: "Credo che solamente Theo sappia cosa gli fa bene e quali sono gli aiuti che lo possono far tornare ai suoi standard"

Stefano Sorrentino, ex portiere di Chievo Verona e Palermo, fra le altre, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per parlare della sfida in programma domani pomeriggio a San Siro fra il Milan di Paulo Fonseca e la Juventus.

Come può aiutare uno spogliatoio aiutare un proprio compagno che sta attraversando un periodo difficile, come Theo?

"Parliamo di un giocatore che non riesce ad avere magari cinque giorni di vacanza consecutivi. Tra Mondiale, nazionale, squadra, è chiaro che può essere sottoposto un po' alla pressione. Poi dopo fa parte un po' anche della vita calcistica e credo che solamente lui sa cosa gli fa bene e quali sono gli aiuti che lo possono far tornare ai suoi standard, perché parliamo di un campione di primissimo livello. Quindi quando uno è un campione è campione anche per come si sa gestire e come sa gestire anche i momenti un po' più difficoltosi".