MN - Sorrentino: "È chiaro che per vincere i campionati e per salvarti devi avere una difesa che deve subire meno gol possibili"

Stefano Sorrentino, ex portiere di Chievo Verona e Palermo, fra le altre, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per parlare della sfida in programma domani pomeriggio a San Siro fra il Milan di Paulo Fonseca e la Juventus.

Per un portiere cambia tanto il modo di difendere di una squadra o le caratteristiche stesse dei giocatori?

"No, è un blocco unico. Poi è chiaro che viene messo in evidenza il fatto che magari uno prende più gol e meno gol, ma quello è un discorso diverso, è un discorso che si attacca in 11 e si difende in 11. Indipendentemente dal modulo che si attua o dei giocatori che si hanno. Quindi è chiaro che per vincere i campionati, per salvarti, devi avere una difesa che deve subire meno gol possibile. Questo è fuori dubbio".