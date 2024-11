MN - Sorrentino: "Il Milan secondo me sta facendo bene. È chiaro però che da qui secondo me a febbraio, marzo, bisogna capire determinate cose"

Stefano Sorrentino, ex portiere di Chievo Verona e Palermo, fra le altre, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per parlare della sfida in programma domani pomeriggio a San Siro fra il Milan di Paulo Fonseca e la Juventus.

Cosa ne pensi di questo campionato? Ti aspettavi un Milan così a rilento e un Napoli così veloce ad imparare i dettami di Conte?

"Il Napoli sì, perché conosco il mister e sinceramente non credevo che riuscissero. Da una parte si ma dall'altra ti dico che non così rapidamente. Questo fa parte un po' della sua impronta. Il Milan secondo me sta facendo bene, sta facendo ottime cose. È chiaro però che da qui secondo me a febbraio, marzo, bisogna capire determinate cose. Poi il Napoli non fa le coppe, e questo potrebbe essere un vantaggio. Le altre fanno le coppe e bisogna vedere anche quanto arrivano in fondo".