MN - Sosa: "Montella mi chiese di adattarmi regista. Bennacer mi piace, ha un'ottima tecnica"

José Sosa, ex centrocampista rossonero, è stato intervistato da MilanNews.it e ha parlato del ruolo che interpretò in rossonero, concentrandosi poi su Bennacer: “Montella mi aveva chiesto di giocare in quella posizione in alcune partite perché eravamo in emergenza, e io ho accettato di adattarmi anche se il mio ruolo ideale è un altro. Per quanto riguarda Bennacer, è un giocatore che mi piace. È giovane, ha un’ottima tecnica, sa giocare sia in dinamica sia in fase statica e sa toccare benissimo il pallone”.