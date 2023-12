MN - Stirpe su Ibrahimovic: "Se lavorerà bene insieme al Milan sarà solo un vantaggio"

Milan e Frosinone si avvicinano verso la sfida di domani sera in programma alle 20:45 a San Siro. Le due squadre, in Serie A sono reduci da due vittorie, il Milan dall'1-0 sofferto contro la Fiorentina settimana scorsa e i ciociari dal 2-1 casalingo contro il Genoa di Gilardino. Il percorso delle due squadre in Serie A è molto diverso, con il Frosinone attualmente 10^ in classifica e protagonista sin qui di un ottimo campionato. Tra i punti di forza dei ragazzi di Eusebio Di Francesco troviamo sicuramente l'esterno offensivo Matias Suolè, argentino in prestito dalla Juventus. Alla vigilia di Milan-Frosinone abbiamo sentito in esclusiva sul sito di MilanNews.it, il Presidente del club Maurizio Stirpe, che ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic.

Questo un estratto dell'intervista:"Stiamo parlando di una personalità unica, forte, carismatica, che - da calciatore - ha contribuito a far vincere un grandissimo numero di partite al Milan e agli altri club in cui ha militato. Se i rossoneri e Ibrahimovic individueranno un ruolo congeniale a entrambe le parti, non può che rappresentare un vantaggio”.