MN - Taibi: "Conceiçao non può essere giudicato: spero possa restare"

Quale futuro per il Milan? Chi sono i principali responsabili del fallimento rossonero in questa stagione? Chi per il ruolo di direttore sportivo? Di questo e tanto altro ne ha parlato l'ex Milan ed attuale dirigente sportivo Massimo Taibi in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Secondo lei resterà Conceiçao?

"Io credo che Conceiçao non può essere giudicato. Secondo me ha fatto anche discretamente bene, non bene, ma discretamente bene. A maggio lo si potrà giudicare, quando finisce tutto, se avrà raggiunto l'obiettivo o meno. Se non l'avrà raggiunto è ovvio che anche Conceiçao non è stato quel valore aggiunto che si sperava. Credo che però sia giusto aspettare a maggio. Io spero che possa centrare gli obiettivi e restare Conceiçao, perché personalmente è un allenatore che a me piace, ma se non dovesse succedere bisogna andare a cercare un allenatore che conosca il nostro campionato, che sia all'altezza. Perché andare a prendere uno straniero, che non conosce il campionato, ci vuole tempo, non parla neanche la lingua, si farebbe un mezzo errore. Io credo che il Milan è una società importante, può ambire ad allenatori bravi che circolano nel mondo e siano bravi, conosco il campionato e lingua".

Ad esempio?

"Gasperini, Allegri, Spalletti se dovesse lasciare la Nazionale, Mancini stesso. Io credo che abbiamo i fior fiori degli allenatori. Ripeto, io mi auguro che resti Conceiçao perché significa che avrà raggiunto gli obiettivi".